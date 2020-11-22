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Siyaset Kılıçdaroğlu ve Akşener inkar etmişti... CHP sonunda kabul etti!
Siyaset

Kılıçdaroğlu ve Akşener inkar etmişti... CHP sonunda kabul etti!

CHP'li İbrahim Kaboğlu, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin ortak anayasa çalışması yaptığını kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 07:29:00 -
Kılıçdaroğlu ve Akşener inkar etmişti... CHP sonunda kabul etti!

İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ, 2018'de CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını ileri sürmüştü.

Bu iddia üzerine, HDP dışında adı geçen partilerin liderleri, söz konusu partiler arası bir anayasa çalışmasının kesinlikle yapılmadığını söylemişlerdi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, parti liderileri ve sözcülerinin açıklamalarının aksine, 2018 yılında muhalefetteki 4 parti olarak yeni bir anayasa taslağı üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bizlerin yürüttüğü anayasa çalışmaları biraz kamuoyundan uzak durdu. Bu çalışmalar, zannediyorum önümüzdeki haftalarda kamuoyu ile paylaşılacaktır. HDP'yi de kapsayacak şekilde yapıldı. HDP'nin de olması önemliydi, bence gerekliydi."

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Yorumlar

Isparta 32 32

Maloğlu utan bile bile yalan söyledin, senin yatacak yerin yok dönen dansöz...
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TcVatanseverTc

BU PARTİ KAPATMA SEBEBİDİR, VATANA İHANETTİR. TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE ANAYASA ÇALIŞMASI YAPILIYOR AYM, TSK, SAVCILAR, HALK SESSİZ...BU VATAN BU KADAR MI SAHİPSİZ ? VAH Kİ NE VAH!
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