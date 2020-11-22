Kılıçdaroğlu ve Akşener inkar etmişti... CHP sonunda kabul etti!

İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ, 2018'de CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını ileri sürmüştü.

Bu iddia üzerine, HDP dışında adı geçen partilerin liderleri, söz konusu partiler arası bir anayasa çalışmasının kesinlikle yapılmadığını söylemişlerdi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, parti liderileri ve sözcülerinin açıklamalarının aksine, 2018 yılında muhalefetteki 4 parti olarak yeni bir anayasa taslağı üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bizlerin yürüttüğü anayasa çalışmaları biraz kamuoyundan uzak durdu. Bu çalışmalar, zannediyorum önümüzdeki haftalarda kamuoyu ile paylaşılacaktır. HDP'yi de kapsayacak şekilde yapıldı. HDP'nin de olması önemliydi, bence gerekliydi."