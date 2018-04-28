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Kılıçdaroğlu vatandaşa cevap veremedi!

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na vatandaş "İlhan Kesici yanınızda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İlhan Bey mi? " diye sordu, Kılıçdaroğlu cevap veremedi, sadece tebessüm ederek karşılık verdi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 17:22
Kılıçdaroğlu vatandaşa cevap veremedi!

İl başkanları toplantısına katılmak üzere Ankaradan karayoluyla Kayseri'ye giden Kılıçdaroğlu, önce Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine uğradı. Kılıçdaroğlu, ilçe girişinde CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ve partililer tarafından karşılandı.

HAPİSTEKİ CHP İL BAŞKANINI ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu ile beraberindeki CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimi öncesi mitingde dağıttığı bildiri ile 'kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirdiği ve yaydığı' gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından bu cezası onanan Boğazlıyan CHP İlçe Başkanı Ahmet Peker'i konulduğu Boğazlıyan Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

"ADAYINIZ İLHAN KESİCİ Mİ?" DİYE SORDULAR, GÜLÜMSEDİ

Daha sonra CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kendisini dışarıda bekleyenlerden birinin, "İlhan Kesici yanınızda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İlhan Bey mi? Ekonomiyi ancak onun gibi bir ekonomist düzeltebilir" sorusuna, tebessüm ederek karşılık verdi.
Ardından Boğazlıyan Ticaret Odasında tüccarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Kayseri'ye geçti.

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 17:22
  1. Yozgat
  2. Kayseri
  3. İstanbul
  4. Ankara
  5. chp
  6. Kemal Kılıçdaroğlu

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