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Siyaset

Kılıçdaroğlu Türk lirasını bitirmeye çalışanların sözcülüğüne soyundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra menşeli kuruluşların Türk lirasına yönelik saldırısını inkar etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 08:21:00 - 2020-05-08 08:38:40
Kılıçdaroğlu Türk lirasını bitirmeye çalışanların sözcülüğüne soyundu

Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan Türk lirası ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalkarak, Türk lirasına değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklarına devam ediyor. Söz konusu saldırılar neticesinde dolar 7.20'yi gördü.

Yaşananların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şaşırtmayan açıklamalara imza attı.

Karar TV’de konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Bizim bankalarımızda vatandaşların mevduatının yüzde 53’ü dolar bazında. Eğer TL güven veren bir para değilse ya altına ya dövize yatıracaktır. TL’ye güveni sağlayacak mekanizma da ekonomidir. Şöyle söyleniyor; TL’ye karşı Londra’dakiler operasyon yaptı. Akıl var mantık var, Londra’da oturanlar niye dolara, avroya operasyon yapmıyorlar da TL’ye operasyon yapıyorlar.

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Yorumlar

serdar

Londra menşeliymiş bilmem neymiş muş miş.Bütün bunlar olurken İktidar ne yapıyor,o zaman bunu engelleyin.Varsa yoksa Kılıçdaroğlu.
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alm

Kılıçdaroğlu zaten operasyonu yapanlardan emir alıyor
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