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Kılıçdaroğlu Torbalı’da konuştu

İZMİR (İHA) –CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir temasları kapsamında Torbalı ilçesinde vatandaşlara seslendi.

16 Mart 2019 Cumartesi 20:05
Kılıçdaroğlu Torbalı’da konuştu

İZMİR (İHA) –CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir temasları kapsamında Torbalı ilçesinde vatandaşlara seslendi.


Gün boyu İzmir’in ilçelerini gezen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir sonraki durağı Torbalı oldu. CHP Torbalı İlçe Başkanlığının arkasında seçim otobüsü üzerinden hitap eden CHP lideri, “Türkiye yeni bir sürecin eşiğinde. Hepimiz sandığa giderken oturup düşünmeliyiz. Freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyoruz” diye konuştu.



“Asla umutsuzluğa kapılmayacağız”


“İzmir milletvekili olarak sizlere hitap etme fırsatı verdiğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. İzmir milletvekili olmaktan da gurur duyuyorum” diyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Gideceğiz, sandıklarda oyumuzu kullanacağız. CHP’nin adayı olduğu yerde CHP, İYİ Parti adayı olduğu yerde İYİ Parti’ye oyumuzu vereceğiz. Bunu yaptığımız takdirde bütün dünyada, ‘bütün baskılara rağmen halk sandığa gitti ve demokrasiye sahip çıktı’ diye yankılanacak” diyerek CHP Torbalı Belediye Başkan adayı İsmail Uğur’dan vatandaşlar adına bazı sözler istedi.



“Hayatın her alanında üretim olmalı”


Bir yıl içinde işini kaybedenlerin sayısının 1 milyon 11 bin kişi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:


“1 milyon evde huzur, bereket yok. Bununla da mücadele etmek zorundayız. Sarayda oturanlar bunların farkında değil ama biz farkındayız. Bizim kültürümüzde insan Allah’ın yarattığı en değerli varlıktır ve başımızın üzerinde yeri vardır. Bütün insanları kucaklarız. Torbalı aynı zamanda sanayi ve tarım kenti. Torbalı’da işsizliğin de olduğunu biliyorum. Yunanistan’dan geçen yıl 113 milyon dolarlık pamuk ithal edildi. Cumhuriyet kurulduğunda pamuk, tütün, incir, üzüm ihraç ederdik ve fabrikalarda insanlar çalışırdı. Şimdi tam tersi oldu. İşsizliği çözmenin yolu üretmek. Hayatın her alanında üretim olmalı.”

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 20:05
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