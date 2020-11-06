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Aktüel Kılıçdaroğlu, Timur Selçuk'un vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi
Aktüel

Kılıçdaroğlu, Timur Selçuk'un vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:34:21 -
Kılıçdaroğlu, Timur Selçuk'un vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk'un vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Yürüyüşü sırasında, 16 Haziran Marşı'na can veren sesiyle bizlere eşlik eden, yaptığı bestelerle halkımızın gönlünde taht kuran Timur Selçuk'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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