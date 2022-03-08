Kılıçdaroğlu tekrarlıyor Temel Bey uyuyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinliğinde kadınlara seslendi.

“Mutlaka İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecektir”

2023 seçimlerinde CHP’nin öncülüğündeki Millet İttifakı’nın kazanacağına dair kendini iyice kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’ye demokrasi gelecektir, mutlaka İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecektir.” dedi.

Danıştay hakimlerini tehdit etmişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplum ahlakını dinamitleyen İstanbul Sözleşmesi’ni savunarak “Danıştay'daki hakimlere de sesleniyorum. Eğer aklınızı kiraya vermediyseniz, o sözleşmeyi yeniden ihya etmek zorundasınız. Yapmadığınız taktirde sizde Saray'ın kalemşörleri olarak anılacaksınız.” sözleriyle Danıştay üyelerini tehdit etti.

İstanbul Sözleşmesi’nin şiddeti 10 kat artırdığına dikkat çekmişti!

Bundan tam bir yıl öncesinde İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şunları söylemişti:

“İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etti Türkiye. Ne oldu? Kadına şiddet 10 misli arttı. Sadece kanunlar çıkararak kadına şiddet çözülmez. Toplumda gerekli adımlar atılmalıdır. Aileyi korumadan kadına şiddeti önleyemezsiniz. Cinayetler son zamanlarda artıyor. İnsanların ekonomik, sosyal ve siyasi sebeplerle psikolojisi bozuldu. İktidarı, siyasileri ve kadın örgütlerini şiddet konusunda salim bir akılla meseleye yanaşmaya davet ediyorum. Ekonomik bunalıma giren bir ailede şiddet maalesef daha kolay ortaya çıkar. İktidarın ekonomiyi düzlüğe çıkaramaması da bu problemlere sebep oluyor. "

Temel Bey Kılıçdaroğlu’na karşı suskunluğunu koruyor

“6 birbirine benzemez” olarak tarif edilen Millet İttifakı’nın ortaklarının her biri İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin farklı görüşler dile getiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir süredir ısrarla “Biz iktidara geldiğimiz İstanbul Sözleşmesi yeniden uygulanmaya konulacak” derken, Milli Görüş’ün temsilcisi olduğunu iddia eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ‘kefil’ olduğu Kılıçdaroğlu’na karşı tek bir cümle dahi kuramıyor.