"Kılıçdaroğlu tam bir Hitler propagandası yapıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bir videoda yer alan çöpten ekmek toplayan bir kişinin dolandırıcı çıkmasıyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yöneticilerinde fakirlik ve yoksulluk üzerinden sürekli yalan edebiyatı yapma kültürü oluştuğunu bildiren Dağ, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nda ve yöneticilerinde yalan bir çağlayan şelale haline geldi. Fakirlik üzerinden, yoksulluk üzerinden sürekli yalan edebiyatı yapma kültürü oluştu. Daha önceden de bunları gördük; 2019 yılında yine bir grup toplantısında bir kadının çöpten ekmek topladığını, Sayın Kılıçdaroğlu paylaşmıştı. Yine geçtiğimiz Aralık ayında da benzer şekilde bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu paylaştığı fotoğrafların yalan olduğu, ekmek toplayanların aslında hayvanlar için ekmek topladığını iki ayrı olayda ifade ettikleri ve Kılıçdaroğlu’na dava açtıklarını biliyoruz” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde aynı şekilde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kendi sosyal medya hesabından lüks bir semtte çöpten topladığı ekmeğin küflerini ayıklayan bir kadının fotoğrafını paylaştığını kaydeden Dağ, “Daha sonra yapılan araştırmada bu kadının o ekmekleri kendini acındırmak ve kamufle etmek için yaptığı ortaya çıktı. Burada, Kılıçdaroğlu birileri tarafından yanıltılmış mıdır? Hayır. Kılıçdaroğlu’nun uzun zamandır yapmış olduğu propagandaya baktığımız zaman, Kılıçdaroğlu aldatılmamıştır, milleti aldatmıştır, milleti dolandırmıştır” ifadelerini kullandı.

“Tam bir Hitler propagandası yapıyor”

Kılıçdaroğlu’nun siyasi bir dolandırıcı ve yalancı olduğunu vurgulayan Dağ, “Bunu biz tarihten de görüyoruz. Tarihte çok net, Hitler zamanında muhalefette bulunduğunda iki şeye başvurdu. Birincisi yalan ve sürekli aynı yalanı tekrar etmek, baktığımız zaman aynı şekilde yıllardır devam eden bir yalan zinciri söz konusu ve bu yalan zincirinde son halkayı yaşıyoruz, bundan sonrada yaşamaya devam edeceğiz. İkincisi de sistemi kilitlemeye çalışmak; Kılıçdaroğlu sürekli hakaretlerle, ‘sözde Cumhurbaşkanı’ laflarıyla, sürekli Cumhurbaşkanımıza, partimize, parti mensuplarımıza, öğretmenlere, çiftçilere hakaretle sistemi kilitlemeye çalışıyor. Tam bir Hitler propagandası yapıyor. Buna bizim milletimiz bugüne kadar fırsat vermedi, bundan sonra da fırsat vermez” dedi.

Bir yalancının karşısındaki en zor işin ahlaklı olmak olduğuna vurgu yapan Dağ, “Biz, ahlaklı, erdemli siyaset yaparak bu yalancıların karşısında, zaman zaman belki de anlık cevaplar vermekte zorlanıyoruz. Çünkü ahlaki davranmaya çalışıyoruz. Onların yalanlarının belgelerini ortaya çıkarmak için çaba verirken, onlar bir yalan daha ortaya atıyorlar” diyerek, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın sosyal medya hesabı üzerinden, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir vatandaşın çöpten bir şeyler toplarken ki görüntüsünü paylaşmasına değindikten sonra şunları kaydetti:

“Daha üzücü olan şey şu, bu yalan ortaya çıktığı zaman insanın yüzünün kızarması lazım. AK Parti müntesibi siyaset yapan her bir kardeşimiz, yanlış bir bilgi verdiğinde o yanlış bilgi biri tarafından, ‘bak bu böyle değil, doğrusu şu’ şeklinde söylendiğinde bizim yüzümüz kızarır. Ama karşıda yüzü kızaran bir Genel Başkan yok. Biz, Türk siyaseti açısından buna üzülüyoruz.”

3 milyon 300 bin haneye sosyal yardım

AK Parti iktidara geldiğinde sosyal yardımların 1.2 milyar lira olduğunu söyleyen Dağ, 2020 yılında sosyal yardımın 60 milyar lira olduğunun altını çizerek, “Biz, 3 milyon 300 bin haneye değişik isimler adı altında sosyal yardımlarda bulunuyoruz. Biz, AK Parti olarak kişi başına düşen milli geliri 12 bin dolara kadar çıkarmış, bugün 9 bin dolarlarda olan ama hedef olarak da 20 bin doları belirlemiş bir siyasi partiyiz. Bunun için çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Eğer sadece yalan değil, icraat boyutunda bir durum ortaya koymak istiyorsa sayın Genel Başkan (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) üç tane büyükşehir belediyesi kendilerinde, üç tane büyükşehir belediyesi üzerinden bu ortaya koymuş olduğu propagandayla alakalı bir sorun varsa buna çözüm üretebilir” ifadelerini kullanarak, Kılıçdaroğlu’nun 2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı iken, “Ben büyükşehir belediyesini kazandığımda belediyeye başvuran her yoksul aileye 600 lira ücret ödeyeceğim" ifadelerini kaydettiğini hatırlatan Dağ, şöyle konuştu:

“Ben o zaman 2010 yılında İzmir İl Gençlik Kolları Başkanıydım. CHP, Ankara ve İstanbul’u kazanamamıştı, İzmir’i kazanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önünde, ‘buyurun İzmir Büyükşehir Belediyesi sizde, sizde Genel Başkan oldunuz, 600 liraları İzmir Büyükşehir Belediyesi versin’ dedik. Temsilen de iki tane öğrenci, ihtiyaç sahibi kardeşimize başvuru yaptırmıştık. Sonucunda hiçbir şey çıkmadı. Şimdi İstanbul, Ankara, İzmir sende, o zaman da söz vermiştin. Madem, ‘şimdide yoksulluk var’ diyorsun. Sizde kamu kaynağı kullanıyorsunuz. Buyurun, o zaman asgari ücret 577 liraydı 600 lira söz vermiştiniz. Şimdide başvuran herkese belediyelerinizden bir asgari ücret tutarında bir meblağ verin. Samimiyetinizi o zaman görelim, gerçekten samimi misiniz yoksa milleti tamamen yalanla, iftirayla, hakaretle aldatma noktasında mısınız? Siyasi dolandırıcı mısınız, gerçekçi misiniz, samimi misiniz, buradan görelim. Vakti zamanında bu sözü vermiştiniz, halende bu söz kayıtlarda duruyor. Şimdi ise 11 tane büyükşehir belediyeniz var, icraata geçirme imkanı var, buyurun yapın. Yapabilir mi? Tabi ki yapamaz. Çünkü samimi değil.”