Kılıçdaroğlu takiyeye tam gaz devam ediyor! Şehitlerin kemiğini sızlatıp şehitlikte görüntü verdi
Terör sevici HDP ile ittifak kurup şehitlerimizin kemiğini sızlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti.
8 Mart Çanakkale'nin Kurtuluşu'nda terör sevici HDP ile görüşeceğini açıklayıp, kamuyounun tepkisinden sonra geri adım atan Kılıçdaroğlu, bugün Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Alçıtepe köyünde muhtarlarla bir araya geldi.
Teröristbaşı Öcalan'ın heykelini dikmeyi hayal edenlerle ittifak kurup, şehitlerin kemiğini sızlatan Kılıçdaroğlu, "Biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdikten sonra bütün mazlum ülkeler de milli Kurtuluş Savaşı'nı verdiler” dedi.
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