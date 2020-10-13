Kılıçdaroğlu, Suriyeli Türkmenlere 'Arapça Nutuk' göndermiş!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada akıllara durgunluk veren ifadeler kullandı. Suriyeli Türkmenlere Arapça Nutuk göndererek yardım yaptıklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde bugün açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik milliyetçilik eleştirilerine yanıt verdi.

Türkmenlere Arapça Nutuk yardımı!

Iraklı Türkmenlere yardım yaptıklarını belirten Kılıçdaroğlu, Suriye'deki Türkmenlere ise Arapça hazırlanan Nutuk'u gönderdiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli bilsin. Iraklı Türkmenlere kim yardım yaptı, biliyor musunuz? Biz yaptık. Ama bunun reklamını yapmadık. Suriye'deki Türkmenlere Mustafa Kemal'in Arapça Nutuk'unu gönderen biziz. Sen ne diyorsun kardeşim? Bizim işimiz reklam değil." ifadelerini kullandı.

PKK'nın adını geçirmeden terörü kınadı

Öte yandan Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı açıklamda PKK ve HDP'nin adını geçirmeden terörü kınadı. Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri için, müttefiki HDP ile aralarını bozmak istemediği yorumları yapıldı.