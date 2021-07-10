Kılıçdaroğlu sonunda kabul etti: Benden hayır gelmez!

Sosyal medya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini “Hayırsız” ilan ettiği video ile sallandı.

Bugüne dek iş bilmezliği yüzünden defalarca kendisini yalanlayan ve katıldığı tüm seçimlerde hezimeti yaşayan, partisinin de her seçimde oy kaybetmesine neden olan Kılıçdaroğlu, sonunda kendisinden hayır gelmeyeceğini de kabul etti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Kılıçdaroğlu’nun, “Çünkü ben her konuyu bilirim” şeklindeki sözleri yer aldı.

Videonun devamında ise CHP liderinin, çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalarda, “Ben her şeyi bilirim, diyen insandan hayır gelmez” yönündeki ifadeleri yer aldı.

Videoyu paylaşan vatandaşlar, “Sonunda hayırsız olduğunu kabul etti” yorumlarında bulundu.