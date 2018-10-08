0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu son seçimde AK Parti'ye kaptırdığı il için adayını belirledi

Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'nin son seçimde AK Parti'ye kaptırdığı Antalya Büyükşehir Belediyesi için adaylığının ayın 15'inde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanacağını duyurdu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:39
Kılıçdaroğlu son seçimde AK Parti'ye kaptırdığı il için adayını belirledi

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aksu İlçesi'nde katıldığı yağlı pehlivan güreşlerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Genel başkanımız adaylığımı açıklayacağını söyledi'

Muhittin Böcek, "25 yıllık siyasi hayatımda spor ile siyaseti hep ayırdım. 25 yıldır er meydanlarında olan biriyim. 49 tane güreşçim var. Bunları doğuran annelerin ellerinden öpüyorum. 15'inde nasip olursa genel başkanımız adaylığımı açıklayacağını söyledi. 25 yıllık siyasi hayatımı büyükşehirde devam ettirmek istiyorum" dedi.

"Güzel günler göreceğiz inşallah"

Büyükşehiri yönetmeye hazır olduğunu ifade eden Böcek, "Güzel günler göreceğiz inşallah. Görev tebliğ edildiği anda Antalya'da herkesi kucaklayacak çok güzel projelerimiz var. Barış ve huzur içerisinde Antalya'mızı yöneteceğiz. Geçen dönem Konyaaltı Belediyesi ile ilgili 14 aday adayımız vardı. Şimdi büyükşehire geçeceğimizden dolayısı ile 25'i bulur diye düşünüyorum. Herkese başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 15:39
  1. AK Parti
  2. Antalya
  3. Cumhuriyet Halk Partisi
  4. Konya
  5. Kent Konseyi
  6. Kılıçdaroğlu
  7. Ankara
  8. Kemal Kılıçdaroğlu
  9. Akdeniz
  10. Kemal Kılıç
  11. Konyaaltı
  12. Muhittin Böcek
  13. 8 Mart
  14. Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Biri indi, diğeri kalktı! Suudların 2 gizli uçağı
    1. Biri indi, diğeri kalktı! Suudların 2..
    2. Turkcell Veri Merkezi'ni..
    3. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    4. CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç..
    5. Varank TÜBİTAK Uzay'ı inceledi
    6. Bakan Mustafa Varank, TÜBİTAK Uzay'ı..
    7. Kılıçdaroğlu son seçimde AK Parti'ye..
    8. Bankalardan kredi borçluları için..
    9. DEAŞ 14 köyü susuz bıraktı
    10. Uzun süredir bekliyorlardı ‘kurban..
    11. Camiye saldırı sonrası mahalleli ayağa..
    12. 30 saniyede baş ağrısı tedavisi
    13. Beşiktaş Galatasaray derbisi kaçıncı..
    14. Bursa'da telefon çetesine operasyon! 5..
    15. Rıdvan Dilmen: Cocu, Sivas maçında..
    16. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    17. Beşiktaş BJK Galatasaray GS derbi maçı..
    18. Fenerbahçe, Sivasspor mesaisine başladı
    19. ABD'den flaş açıklama: Rusya'nın..
    20. FB-Başakşehir maçı tekrarlanacak mı?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    Burs veren vakıflar 2018
    Burs veren vakıflar 2018

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    McKınsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKınsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor