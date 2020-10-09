Kılıçdaroğlu, 'siyasetin yeni yıldızı' dediği Babacan'a 'hain' demişti

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Deva Partisi'ne gerçekleştirdiği ziyarette Ali Babacan’a siyasetin yeni yıldızı diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2010’da ‘hain’ diyordu.

Yıllardır seçimlerde başarı gösteremeyen CHP, ‘devlet düşmanlığında’ buluştuğu ortaklarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘dostlarla iktidar olma’ stratejisi amacıyla HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve ardından Deva Partisi’ne yönelik ziyaretler gerçekleştirdi.

Bu doğrultuda Ali Babacan'la bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Deva Partisi için 'Siyaset dünyamızın yeni bir yıldızı' tanımlaması yaptı. İttifak görüşmeleriyle ilgili de yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, ‘Seçim zamanı oturulur konuşulur.’ açıklamasını yaptı.

Baban için 'hain' demişti

Bugün her ne kadar Ali Babacan'a güzellemeler yapsa da gazete manşetleri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu riyakar tutumunu açığa çıkardı.

Kılıçdaroğlu, referandum öncesi yaptığı bir konuşmada Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ‘ülkeyi pazarlamakla’ suçlamıştı.

Kılıçdaroğlu, Babacan’ın ekonomik ilişkilere dayalı Dubai’de attığı bir imza ile ilgili, ‘Ali Babacan’ın Dubai’de attığı imzayla 1 milyar dolara ülkeyi pazarladı' şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Babacan'a 'hain' dediği açıklaması: