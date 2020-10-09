  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu, 'siyasetin yeni yıldızı' dediği Babacan'a 'hain' demişti
Siyaset

Kılıçdaroğlu, 'siyasetin yeni yıldızı' dediği Babacan'a 'hain' demişti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret gerçekleştirdiği Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a güzellemelerde bulundu. Ancak, 'Siyasetin yeni yıldızı' söyleminde bulunan Kılıçdaroğlu, daha önce Ali Babacan için 'Türkiye'yi satan bir hain' ifadelerini kullanmıştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 22:05:00 -
Kılıçdaroğlu, 'siyasetin yeni yıldızı' dediği Babacan'a 'hain' demişti

Yeniakit.com.tr

Deva Partisi'ne gerçekleştirdiği ziyarette Ali Babacan’a siyasetin yeni yıldızı diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2010’da ‘hain’ diyordu.

Yıllardır seçimlerde başarı gösteremeyen CHP, ‘devlet düşmanlığında’ buluştuğu ortaklarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘dostlarla iktidar olma’ stratejisi amacıyla HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve ardından Deva Partisi’ne yönelik ziyaretler gerçekleştirdi.

Bu doğrultuda Ali Babacan'la bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Deva Partisi için 'Siyaset dünyamızın yeni bir yıldızı' tanımlaması yaptı. İttifak görüşmeleriyle ilgili de yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, ‘Seçim zamanı oturulur konuşulur.’ açıklamasını yaptı.

Baban için 'hain' demişti

Bugün her ne kadar Ali Babacan'a güzellemeler yapsa da gazete manşetleri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu riyakar tutumunu açığa çıkardı.

Kılıçdaroğlu, referandum öncesi yaptığı bir konuşmada Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ‘ülkeyi pazarlamakla’ suçlamıştı.

Kılıçdaroğlu, Babacan’ın ekonomik ilişkilere dayalı Dubai’de attığı bir imza ile ilgili, ‘Ali Babacan’ın Dubai’de attığı imzayla 1 milyar dolara ülkeyi pazarladı' şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Babacan'a 'hain' dediği açıklaması:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Terbiyesiz' Acun'a büyük şok! 7 yıllık davası sonuçlandı
Gündem

'Terbiyesiz' Acun'a büyük şok! 7 yıllık davası sonuçlandı

Yurt dışından devşirme programlarla kasasını dolduran Acun Ilıcalı'ya, 7 yıl önce açılan telif davası sonuçlandı. Ilıcalı, O Ses Türkiye, O ..
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezerviyle ilgili heyecanlandıran iddia
Ekonomi

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezerviyle ilgili heyecanlandıran iddia

Bloomberg ajansı, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlandığını iddia etti. Yeni..
İşte sebebi! O illerde kiralar çakıldı
Ekonomi

İşte sebebi! O illerde kiralar çakıldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi öğrenci şehirlerini de vurdu. Uzaktan eğitime geçilmesiyle evler boş kalınca kiralarda yüzd..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay