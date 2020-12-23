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Aktüel Kılıçdaroğlu, Şehit Asteğmen Kubilay'ı andı
Aktüel

Kılıçdaroğlu, Şehit Asteğmen Kubilay'ı andı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:49:36 -
Kılıçdaroğlu, Şehit Asteğmen Kubilay'ı andı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı şehit edilişinin 90. yılında andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhuriyet devrimcisi Mustafa Fehmi Kubilay'ı 90 yıl önce bugün Menemen'de alçakça katleden, Cumhuriyetimize ve değerlerine düşman karanlık zihniyete karşı mücadelemiz daima sürecek. Cumhuriyet devrimcisi Mustafa Fehmi Kubilay'ı, Bekçi Şevki ve Bekçi Hasan'ı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

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