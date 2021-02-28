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Siyaset Kılıçdaroğlu Saadet'in etkinliğinde Erbakan'a övgüler dizdi! Merhum Hoca'nın o sözleri akıllara geldi
Siyaset

Kılıçdaroğlu Saadet'in etkinliğinde Erbakan'a övgüler dizdi! Merhum Hoca'nın o sözleri akıllara geldi

Saadet Partisi tarafından düzenlenen Necmettin Erbakan'ı anma etkinliğinde kürsüye çıkarak merhuma övgüler dizen Kılıçdaroğlu'nun konuşması, yıllar önce merhum Necmettin Erbakan'ın katıldığı bir etkinlikteki ifadelerini akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 23:50:00 - 2021-03-01 00:44:43

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında HDP'nin de olduğu 9 partinin katılımıyla gerçekeşen Saadet'in düzenlediği Necmettin Erbakan'ı anma etkinliğinde konuştu. Merhum Hoca'nın sevdalıları kağıtsız kalemsiz coşku ile mesajlarını aktarırken, Kılıçdaroğlu ise elindeki metni okumakta bile zorlandı.

Övgüler dizdi

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'ya övgüler dizen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir Cumhuriyet çocuğu olan Prof. merhum Necmettin Erbakan, destekçilerinin ve karşıtlarının da Erbakan Hocası olarak yaşamını sürdürdü. Onun hocalığı, sadece bir akademik ünvan değildi. Onun hocalığı, üniversite kürsülerine sıkışmış bir akademisyen-öğrenci ilişkisi de değildi. Onun hocalığı aynı zamanda ömrünü verdiği bir siyasi hareketin siz değerli mensuplarını; vatan, millet ve bayrak sevgisi ile bir araya getirmiş milli bir görüşün hocalığıydı. Onun hocalığı Milli Nizam Partisi'nden Milli Selamet Partisi'ne ve 12 Eylül sonrasında sırasıyla; Refah, Fazilet ve Saadet Partisi'ne kadar uzanan bir kararlığın hocasıydı."

Merhum Erbakan: Numaracı CHP!

Kılıçdaroğlu'nun bu konuşması merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın yıllar önce bir konferanstaki sözlerini akıllara getirdi.

"Bak, bak. Nasıl öz Türkçe konuşuyor. Gördünüz mü? Ne kadar entellektüel adam bu ya! Bana bak numaracı CHP, adam mı aldatıyorsun sen be? Senin oyun oynadığını biz bilmiyoruz. Artistlik yapıyor. Sen kime yutturuyorsun be!"

Sosyal medya yorumları

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri sosyal medyada da 'takiyye' olarak yorumlandı.

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