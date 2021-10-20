Kılıçdaroğlu reddetmişti ama... Canan Kaftancıoğlu mahkemede topu yine CHP'ye attı: Ben yapmadım

CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan'da aynı partiye mensup iki kişiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği ve kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Suç işlemeye tahrik' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 buçuk yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Kaftancıoğlu, soruşturma aşaması sırasında attığı tweetinde, Özçağdaş'ın olay yerini fotoğraflamak için CHP'nin talimatıyla gittiğini belirtmişti. Bu sözler ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 'Talimat yok, geçerken uğradı' şeklinde açıklama yapması da dikkat çekmişti.

Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında

İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2. celsesi bugün görüldü. Duruşmaya ilk celse hakkında zorla getirme kararı verilen sanık Canan Kaftancıoğlu katılırken, taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

"Ben böyle bir talimat vermedim"

Duruşmadaki savunmasında sanık Canan Kaftancıoğlu, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a müştekinin özel mülkünün fotoğraflarının çekilmesi ve kendisine aktarılmasıyla ilgili bir talimatının olmadığını belirterek "İlçe başkanının bana gönderdiği fotoğraflar yoktur. Benim de böyle bir fotoğrafı Twitter hesabımdan paylaşmışlığım yoktur" dedi.

Beraatini istedi

Savunmasının devamında sanık Kaftancıoğlu, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Sanık Kaftancıoğlu savunmasını "Beraatime karar verilmesini talep ederim" sözleriyle noktaladı.

"Beyanları çelişkili"

Müşteki avukatı ise duruşmada; sanığın üzerine atılı suçların oluştuğunu, sanığın özel bir talimat vermediğini iddia etse de Suat Özçağdaş'ın talimat aldığını söylediğini ve sanık beyanlarına katılmadıklarını aktardı.

Tanık olarak dinlenecek

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, Suat Özçağdaş'ın tanık olarak dinlenmesi için mahkemeye çağırılmasını talep etti.

Dava ertelendi

Duruşma sonu mahkeme, Suat Özçağdaş'ın tanık sıfatıyla davetiyeyle mahkeme çağırılmasına ve Cumhuriyet savcısının talebi doğrultusunda bilirkişiden rapor istenmesine karar vererek davayı erteledi.