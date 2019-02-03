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Kılıçdaroğlu PM'den 'tek adam' yetkisi aldı!

Aday krizi bir türlü bitmek bilmeyen CHP'de tüm yetkiyi kendisine alan Kemal Kılıçdaroğlu, 71 adayı daha belirledi.

03 Şubat 2019 Pazar 09:41
Kılıçdaroğlu PM'den 'tek adam' yetkisi aldı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'de dün Parti Meclisi (PM) toplantısında belediye seçimlerinde aday gösterilecek isimler konuşuldu. Zorlu ve kritik toplantı sonrası 71 aday açıklandı.

Yine aday tartışması

Toplantıda daha önce olduğu gibi birtakım krizler yaşandı. Adaylar üzerindeki kavgalar sürerken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu kez araya girdi.

Kılıçdaroğlu, bu şekilde aday belirlemekte çok zorlandıklarını söyleyerek PM'den yetki istedi.

Sorumluluk Kılıçdaroğlu'nda

Üyeler Kılıçdaroğlu'nun yetki talebini kabul etti. Böylece adayları Kılıçdaroğlu belirledi.

31 Mart seçimlerinde bu adayların alacağı sonuç olumlu ya da olumsuz şekilde, doğrudan Kılıçdaroğlu'nun karnesine yazılacak. Daha önce 9 seçim kaybeden CHP liderinin, 31 Mart gecesi yeni bir rekora imza atıp atmayacağını hep birlikte göreceğiz.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 09:41
  1. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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