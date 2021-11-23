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Gündem Kılıçdaroğlu PKK ile de helalleşecek mi? Terörist elebaşı ağzındaki baklayı çıkardı
Gündem

Kılıçdaroğlu PKK ile de helalleşecek mi? Terörist elebaşı ağzındaki baklayı çıkardı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısına Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 22:11:00 -
Kılıçdaroğlu PKK ile de helalleşecek mi? Terörist elebaşı ağzındaki baklayı çıkardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tartışmaya neden olan 'helalleşme' çağrısının kim ve hangi grupları kapsadığını açıklarken "Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz." ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısını değerlendirdi.

CHP'den özerlik talebi

"Kılıçdaroğlu iyi bir konuya değindi bir helalleşme olmalı." diyen terörist başı, "Helalleşme olacaksa Kürdün öz yönetimi tanınacak. Özerkliği tanınacak." ifadelerini kullandı.

"Kürt halkının varlığı tanınmalıdır"

Helalleşmeye hazır oldukların ama bunun öyle kuru kuruya olamayacağını söyleyen Karasu, "Helalleşme olacaksa Kürt halkının varlığı özgürlüğü tanınmalıdır. Helalleşme olacaksa böyle olmalıdır. Böyle helalleşmeye biz varız. Helalleşebiliriz. Türkiye sınırları içinde özgür ve demokratik yaşamak istiyoruz. Kürt halkının talebi bu." diye konuştu.

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