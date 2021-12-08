Kılıçdaroğlu partisini özetledi: CHP şimdiye kadar görmezden geldi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğriye eğri, doğruya doğru. CHP, burada Şanlıurfalıları biraz görmezden geldi." diyerek partisinin siyaset anlayışını özetledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizi görmezden geliyorsunuz" eleştirilerine yanıt vererek, "Eğriye eğri, doğruya doğru. CHP, burada Şanlıurfalıları biraz görmezden geldi." dedi.
İttifak ortağı HDP'nin 'ortak miting yapma' çağrısının ardından yurdun çeşitli noktalarında miting yapma kararı alan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in ardından ikinci durak olarak yarın Şanlıurfa'ya gidecek.
Miting öncesinde Gaziantep'te çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa Dernekler Buluşması'nda partililere hitap etti.
"CHP Şanlıurfalıları görmezden geldi"
Kendisine yöneltilen "Bizi görmezden geliyorsunuz" eleştirilerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Eğriye eğri, doğruya doğru. CHP, burada Şanlıurfalıları biraz görmezden geldi. Belki de hiç görmezden geldi." diye konuştu.