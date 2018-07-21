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Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya ziyareti sırasında "Siyasetin CEO'su Kılıçdaroğlu" pankartını görünce büyük bir sevinç yaşadı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 23:17
Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı

24 Haziran'daki seçimlerde alınan yenilginin ardından liderlik krizinin patlak verdiği CHP'de, sular durulmuyor. Muharrem İnce'yi partinin başına geçirmek isteyen muhalifler olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başladı.

Muhaliflere resti çeken Kemal Kılıçdaroğlu, eldeki imzaların getirilmesi durumunda kurultay kararının alınacağını duyurdu.

"SİYASETİN CEO'SU KILIÇDAROĞLU"

CHP'nin yerel seçimler öncesi böyle bir tartışma içerisinde olmasına sinirlenen Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Havalimanında partililer tarafından karşılanan CHP Lideri, kendisi için açılan pankartı görüncü mutluluğu yüzüne yansıdı. O pankartta, "Siyasetin CEO'su Kılıçdaroğlu" yazıyordu.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 23:17
  1. Antalya
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Muharrem İnce
  4. CHP

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