Kılıçdaroğlu panikledi! CHP Esad’a tepki gösterdi “Aramızda Kalmalıydı!”

CHP'nin Esad yönetimine gönderdiği mektubunun ifşa olmasının ardından panik havasına girdi.

Parti Genel Merkezi, görüşme trafiği ve Esad’a verilen vaatlerin kim tarafından ve nasıl sızdırıldığını araştırıyor. Baas yönetiminde görüştükleri isimlerle temasa geçen CHP’liler, detayların özel konular olarak kalması gerektiğini hatırlattı.

ESAD'A TAVİZ MESAJLARI

Esad yönetimine yakın gazetecilerden Sarkis Kassargian, CHP’nin Şam’a net mesajlar verdiğini ve Erdoğan siyasetine son verme vaadinde bulunduğunu söyledi. Sarkis Kassargian, CHP’nin salt vaatlerle yetinmediğini, son tezkerede hayır oyu kullanarak fiili boyutta da Baas’a güvence verdiğini vurguladı. “Bu adım, AK Parti iktidarının Suriye’de askerî güç bulundurma tavrı ile CHP duruşu arasındaki farkı Esad kanadına gösterme biçimiydi” diyen Kassargian “CHP, mülteci meselesinin halli ile ilgili de AK Parti’den tamamen farklı bir çözüm modeli öneriyor. CHP bu konuda tamamen Şam’ın inisiyatifini baz alırken, AK Parti ‘güvenli geri dönüş’ olarak tanımladığı bir programı uygulamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Gazetemiz, ihanet mektubunu daha önce bu başlıkla okuyucularımıza duyurmuştu.

"KENDİ ADAYLARINI ESAD'LA GÖRÜŞTÜRME ÇABASI YÜRÜTÜYORLAR"

CHP’nin yıllardır Esad yönetimi ile aktif bir görüşme kanalı olduğunu hatırlatan Suriyeli gazeteci Kassargian “Bu amaçla oluşturulan bir komisyon var. Bu ara bulucu mekanizma her iki tarafın hassasiyetlerini gözeten adımlar atıyor. Şam’a bir yandan ‘Erdoğan’ın günleri sayılı’ mesajı verilirken diğer yandan seçim öncesi kendi adaylarını Esad ile görüştürme çabası yürütüyorlar” şeklinde konuştu.