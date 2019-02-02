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Kılıçdaroğlu Özhaseki'ye de tazminat ödeyecek

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 9 yıl önce açtığı tazminat davasında, Yargıtay'dan onama kararı çıktı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:06
Kılıçdaroğlu Özhaseki'ye de tazminat ödeyecek

Yerel mahkemenin kararını iki kez bozan Yargıtay, mahkemenin son kararında direnmesi üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen 12 bin liralık cezayı onadı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılında katıldığı televizyon programında dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki hakkında yolsuzluk iddialarında bulunmuş, Özhaseki'nin avukatları da Kılıçdaroğlu hakkında 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. Kayseri 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülen davada Kılıçdaroğlu suçlu bulunarak, 25 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi, ceza miktarını fazla bularak kararı bozdu. Tekrar görülen davada mahkeme bu kez Kılıçdaroğlu'nu 12 bin lira ödemeye mahkum etti.

Ceza kesinleşti

İtiraz üzerine Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi kararı tekrar bozdu. Ancak yerel mahkeme kararında direndi. Yaklaşık 2 yıl Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nda incelenen dosya onanarak karara bağlandı. Kararla birlikte Kılıçdaroğlu'na verilen 12 bin liralık ceza kesinleşti.

Özhaseki'nin avukatı: Ceza 27 bin TL'ye yükseldi

Yargıtay'ca onanan kararın kendisine tebliğ edildiğini söyleyen Mehmet Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, "Kararı götürüp icra dairelerine müracaatımızı yaptık. 12 bin liralık tazminat, avukatlık ücreti ve icra masraflarıyla birlikte 27 bin liraya yükselmiş oldu. Birkaç gün içinde davalıya tebliğ edilir ve tazminatı tahsil ederiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 16:06
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