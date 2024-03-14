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Siyaset Kılıçdaroğlu, Özel'e karşı harekete geçti iddiası! '550 delegeyi imza vermeye ikna etti!'
Siyaset

Kılıçdaroğlu, Özel'e karşı harekete geçti iddiası! '550 delegeyi imza vermeye ikna etti!'

Yeniakit Publisher
2024-03-14 16:34:00 -
Kılıçdaroğlu, Özel'e karşı harekete geçti iddiası! '550 delegeyi imza vermeye ikna etti!'

CHP'nin 4-5 Kasın 2023 tarihinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay ile beraber yeni Genel Başkan Özgür Özel olmuştu. Yerel seçimlere sayılı günler kala, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 550 delegeyi ikna ettiği iddia edildi.

CHP'nin 4-5 Kasın 2023 tarihinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay ile beraber yeni Genel Başkan Özgür Özel olmuştu. Yerel seçimlere sayılı günler kala, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 550 delegeyi ikna ettiği iddia edildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurultay'a hazırlandığı iddia edildi.

Ankara'daki ofisinden çalışmalarını sürdüren Kılıçdaroğlu'nun, olağanüstü Kurultay için 550 delegeyi imza vermeye ikna ettiği ve resmi başvuru için yerel seçimleri beklediği iddia edildi.

GÜRSEL EROL'U ADAY GÖSTERECEK

Haber Global'de yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultayda kendisi aday olmak istedi.

Ancak kurmayları, Kılıçdaroğlu'nu 'geçiş dönemi' konusunda ikna etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu değerlendirmelere kulak veren Kılıçdaroğlu'nun Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'u aday gösterebileceği konuşuluyor.

ÖZEL'İ ELEŞTİRDİ PM ÜYELİĞİNİ KAYBETTİ

4 Kasım’da yapılan CHP Kongresinde Kemal Kılıçdaroğlu’unu destekleyen ve yeni Genel Başkan Özgür Özel’e karşı ağır eleştirilerden bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kurultay sonrası CHP'nin karar organı olan Parti Meclisi üyeliğini de kaybetmişti.

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