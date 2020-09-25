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Aktüel Kılıçdaroğlu, Orhan Sarıbal ve Sezgin Tanrıkulu'nu Genel Başkan Başdanışmanı olarak atadı
Aktüel

Kılıçdaroğlu, Orhan Sarıbal ve Sezgin Tanrıkulu'nu Genel Başkan Başdanışmanı olarak atadı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 18:20:38 -
Kılıçdaroğlu, Orhan Sarıbal ve Sezgin Tanrıkulu'nu Genel Başkan Başdanışmanı olarak atadı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Orhan Sarıbal ile İstanbul Milletvekili SezginTanrıkulu'nu Genel Başkan Başdanışmanı olarak atadı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 37. Olağan Kurultay sonrası oluşan Merkez Yönetim Kurulunda (MYK), Tarım Politikaları ve Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı kaldırıldığı için Orhan Sarıbal, MYK'de yer almamıştı.

Kılıçdaroğlu, bu nedenle Sarıbal'ı "Tarım Politikaları Genel Başkan Başdanışmanı" olarak atadı. Kılıçdaroğlu ayrıca Sezgin Tanrıkulu'nu da başdanışman olarak görevlendirdi.

CHP'de kurultay sonrası daha önce MYK'de yer alan ancak PM'ye giremeyen Tuncay Özkan ile Ünal Çeviköz de başdanışman olarak atanmıştı.

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