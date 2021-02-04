Kılıçdaroğlu, okul işgal etmeye çalışan ve polis aracına saldıran vandalları böyle savundu: Ne yaptı bunlar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin yaptığı açıklamayla dinleyenleri şaşkına çevirdi.

Bilindiği üzere Boğaziçi eylemlerinde sokaklar savaş alanına çevrilmek istendi, olaylara müdahale eden polis ekiplerinin araçlarına da taşlı ve tekmeli saldırılar düzenlendi.

Kılıçdaroğlu, bu görüntüleri hiç izlememiş gibi eylemlerde hiçbir yere zarar verilmediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, terör örgütü bağlantılı provokatörleri "Ne yaptılar Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar. Bir yeri mi tahrip ettiler. Toplantı ve gösteri yaptılar. Bu anayasal hak. Haklarını arıyor bunlar. Bu çocuklara ben memleketimizin evlatları dedim." sözleriyle savunarak polislerimize saldırıldığı, İstanbul'un göbeğinde barikatlar kurulduğu ve polise yardımcı olan esnafların hedef gösterildiği görüntüleri görmezden geldi.