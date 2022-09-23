Kılıçdaroğlu o CHP'lileri fena haşladı! Herkes şaşkına döndü

Parti içinde tek muhalif ses istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu, "diktatör Kemal" unvanını ne denli hak ettiğini bir defa daha ortaya koydu.

Kılıçdaroğlu, 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 26 Nisan'daki "Vatanı satanlarla kavga edeceğiz, ya bana katılın ya da şu anda yolumdan çekilin!" herzesinin ardından partililere yeniden seslendi. Kılıçdaroğlu, "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum." diyerek, partideki herkesi kendisi gibi düşünmeye zorladı.