Kılıçdaroğlu noktayı koydu: Kurultay bitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içinde yaşanan kurultay tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.Kılıçdaroğlu, kurultay tartışmasının bittiğini, yerel seçimlere odaklanılmasının gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Parti içerisindeki tüzük kurultayı talebi doğru değil. İstanbul adayı örgütle yapılacak olan çalışmayla belirlenecek. Bu isimin bir başarı hikayesi olması gerekiyor. Muharrem İnce'nin beklentisi nedir bilmiyorum. Biz İstanbul'u kesinlikle kazanacağız" dedi.