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Kılıçdaroğlu neden aday olmadığını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı'na neden aday olmadığını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partinin genel başkanının, cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini söyledim" dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:04
Kılıçdaroğlu neden aday olmadığını açıkladı

 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şöyle

Önce sizin ‘sıfır baraj ittifakı’ dediğimiz süreci bir çözmemiz lazım. Ondan sonraki bölüm bizim açımızdan daha kolay olacak. Önümüzdeki kısa süre içinde bütün bunlar, bu soruların cevabı ortaya çıkacak. Cumhurbaşkanı adayının tarafsız olması lazım, toplumun her kesimini kucaklaması lazım. 80 milyonun ‘Evet bu benim cumhurbaşkanımdır’ demesi lazım. Gelecek kişi ‘Ben Türkiye’nin sorunlarını çözecek kapasitedeyim’ diyecek, bir başarı hikâyesi olacak, topluma güven veren birisi olacak. İttifak çalışmaları konusunda şu anda görüşmeler devam ediyor. Kısa süre içinde önemli adımlar atılacak.

NEDEN ADAY OLMUYOR

Ben en başından beri bir siyasi partinin genel başkanının, cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini söyledim. TBMM’ye gelip namusum ve şerefim üzerine tarafsız kalacağıma dair, eğer gelsem yemin etmem gerekecekti bir partinin genel başkanı olarak. Ben namusuma ve şerefime düşkün bir insanım. Onun gibi değilim.
Başbakan Yıldırım, 'Bedelli askerliğe olumsuz bakmıyoruz' dedi. Partinin sözcüsü 'O Yıldırım'ın kişisel görüşüdür, bizi bağlamaz' dedi. Böyle bir komediyi, demokrasisi gelişmiş ülkede göremezsiniz. İstifa etmesi lazım ama etmiyor.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:04
  1. Cumhuriyet Halk Partisi
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. cumhurbaşkanlığı seçimi

YORUM YAZ

  • Fazıl DemirkolFazıl Demirkol46 dk önce
    Cuhurbaşkanlığına seçildiğinizde tarafsız olmaktan kokuyorsanız; Partiden,Genel Başkanlıktan istifa edersiniz yemin falan etmenize gerek kalmadan otomatikman tarafsız olur,istesenizde taraf tutamazsınız!
  • ZEKİ AKSUOGLUZEKİ AKSUOGLU1 sa önce
    at yalanı huh olsun inana şeçilemeyip millet vekili de olamayacağını anladığın için cumhubaşkanı adayı olmadın koltuk sıcak bırakamıyorsun tutarsız adam
  • tamircitamirci1 sa önce
    Birisi buna yeni sistemi anlatsın...
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    buldunmu bahaneni. bende ne kadar çok merak ediyordum. bu herif korkak diyordum zaten korkaktı seçimlerden. ama bahanesi haklı adam pilava giderken bulgurdan olmaktan korkmuş. nasılsa bulgurum var idare ederim demiş. nede olsa atatürkçülük maskesi arkasındaki chpkk olduğunu bu halk biliyor.
  • yücelyücel1 sa önce
    Topluma güven verecek bir aday diyor bay kemal, senin gibi terör sevicisi topluma çok güven veriyor zaten, Abd, AB, nato Türkiye ye müdehale etsin de, Türkiye ye turist gelmesin can güvenliği yok de, PYD terör örgütü değil de, Sur olaylarında heyet gönder Polis ve Askeri suçla PKK dan yana tavır al, Sözde adalet yürüyüşünde her türlü illegal yapılarla beraber yürü daha sayamadığım bir sürü devlet aleyhinde girişimlerde bulun sonra da toplumun güvenliğinden bahset.
  • misafirmisafir1 sa önce
    çok saçma bir cevap
  • MilletMillet2 sa önce
    Hala cumhur başkanlığını eski sistem sanıyor zavallı .Mümkün değil ama seçilirsen hükümeti kuracaksın hükümetiiii huuuu ordamısın.
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