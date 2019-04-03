Kılıçdaroğlu ne demek istedi? "Süreci bitirmeniz Türkiye'nin yararına"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 31 MartYerel Seçimleri'yle ilgili, İstanbul'daki itiraz sürecinin sona erdirilmesini istedi.

"Süreci bitirmeniz Türkiye'nin yararına"

Kişisel Twitter hesabından attığı tweette Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun mazbatasının bir an önce verilmesini talep ederken, itiraz sürecinin sona erdirilmesin, İstanbul'un ve Türkiye'nin yararına olacağını söyledi.

CHP liderinin kullandığı "İstanbul'un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum" ifadesi kafaları karıştırdı.

Kılıçdaroğlu'nun tweeti şu şekilde:

"İstanbul halkı tercihini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul’un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum."

Sokakları hareketlendirme iması

CHP'liler tarafından bir süredir sokakları hareketlendirme iması yapılıyordu. Binali Yıldırım, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada da bu duruma işaret ederek "bu imadan vazgeçin" demişti.