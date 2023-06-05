Kılıçdaroğlu MYK'sı terör sevicilerden oluşuyor! Devlete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakareti ödüllendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında seçim hezimeti yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni MYK'sında terör destekçilerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edenlere yer verdi. Onlardan biri de terör örgütü PKK'ya da destek paylaşımları ortaya çıkan Hasan Efe Uyar oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK yönetimini toplayarak yeni yönetimini açıkladı.
İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları'ndan sorumlu olarak üye olan Hasan Efe Uyar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında paylaştığı ağza alınmayacak tweetleri ortaya çıktı.
Ağza alınmayacak küfürler savurmuş
CHP'nin ana yönetiminde yer alan Uyar'ın Erdoğan'ı hedef aldığı tweetler şöyle:
PKK'ya destek vermiş
Erdoğan'a hakaretler savuran Uyar'ın ayrıca terör örgütü PKK'ya da destek veren ifadeleri de ortaya çıktı. Uyar, "Acıtmadan öldürmeye geldiklerinde çok geç olmasın Kobane için sokağa" ifadelerini kullandı.
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