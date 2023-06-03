Kılıçdaroğlu MYK listesi belirlenmeden önce İmamoğlu ile bir defa daha buluşacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında birleştiği topyekün muhalefetle yine sandığa gömülen Kılıçdaroğlu, bugün CHP Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sını Parti Meclisi toplantısının ardından Pazar akşamı açıklayacağı belirtilirken liste netleşmeden önce iki kez görüştüğü Ekrem İmamoğlu ile bir defa daha bir araya geleceği belirtildi.

Seçimin ardından yaptığı açıklamalarda "değişim" mesajı veren İmamoğlu, Fatih Portakal'ın iddiasına göre Kılıçdaroğlu'na bazı isimleri MYK'da istemediğini söyledi.

Portakal şu ifadeleri kullanmıştı: Ekrem İmamoğlu MYK’da istemediği isimleri bildirmiş. O isimlerden biri Seyit Torun, diğeri de Oğuz Kaan Salıcı. Bir üçüncü isim daha var çok önemli bir isim ama teyit edemediğim için veremiyorum. Bu iki isimle çalışmak istemediği iddia ediliyor. Bunu Kılıçdaroğlu’na da dile getirmiş.