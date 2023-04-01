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Siyaset Kılıçdaroğlu yine mağdura yattı: Bastığım seccadeyi görmedim bana operasyon çekiyorlar
Siyaset

Kılıçdaroğlu yine mağdura yattı: Bastığım seccadeyi görmedim bana operasyon çekiyorlar

Yeniakit Publisher
2023-04-01 23:10:00 - 2023-04-01 23:10:51
Kılıçdaroğlu yine mağdura yattı: Bastığım seccadeyi görmedim bana operasyon çekiyorlar

Seccadenin üzerine ayakkabılarıyla basıp kameralara poz veren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine operasyon çekildiğini iddia ederek mağduru oynadı. Kılıçdaroğlu, "Salon kalabalıktı, yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Ben onların operasyonunu umursamam" dedi.

İstanbul Yenikapı’da bulunan Avrasya Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından vatandaşlar için iftar programı düzenlendi.

Programa Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

"Yerdeki seccadeyi görmedim”

Konuşmasına seccade üzerinde çekilen fotoğraf hakkında başlayan Kılıçdaroğlu, "Dün akşamdan bu yana saldırı malzemesi ettikleri fotoğraf karesi ile ilgili iki kelam edeceğim. İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda oldu bu olay. Fotoğraf çekilmek istediler. Ben kimseyi kırmam, herkesi kucaklarım ve saygı duyarım. Salon kalabalıktı, yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Ben onların operasyonunu umursamam. Samimi olarak üzgünüm. Ailem, eşim, çocuklarımız asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez. Böyle iftiralardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" diyerek mağdur edebiyatı yaptı.

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Yorumlar

Sorun orda zaten

Kılıçdaroğlu müslüman mı? Hadi evet diyelim. İşte o zaman sorun ortaya çıkıyor. Yani müslüman olup üstüne bastığı seccadeyi görmemektir asıl tehlike. Bu adamdan müslüman ülkeye Cumhurbaşkanı asla olmamalı. Çünkü yarın diğer kutsallarında üstüne basacaktır.

Askan

Riv Riv Riv ermeni den inciler
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