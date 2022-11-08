Kılıçdaroğlu küplere binecek! İşte Meral Akşener'in yeni adayı

6'lı Masa'da adaylık krizi her geçen gün daha da düğüm oluyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'aday benim' söylemleri, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yönelik 'aday olmayın, işinizi yapın' mesajları vermesine rağmen 6'lı Masa'da güven oyu alabilmiş değil.

Tüm bunlara ek olarak İYİ Parti Lideri Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'na karşılık farklı bir isim arayışına girince ortalık toz duman oldu.

Adaylık buluşması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına başından beri sıcak bakmayan Meral Akşener 'kazanacak bir isim' söylemleriyle de bu düşüncesini destekledi. Eski CHP'li isim Barış Yarkadaş da siyaset kulislerini hareketlendirecek bir bilgi paylaştı.

Yarkadaş, "İYİ Partililerden edindiğim bilgiye göre Meral Hanım ve Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde dar bir grupla oturup konuştular ve iddiaya göre Meral Hanım, Mansur Bey’e ‘Adaylık düşünüyorsanız çıkın biz de sizi destekleyelim’ diyor" ifadesini kullandı.

İmamoğlu ile de görüşmüştü

Kılıçdaroğlu dışında aday arayışı içerisine giren Akşener geçtiğimiz ay da Gümüşhane gezisine İmamoğlu ile birlikte giderek otelde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti.

İmamoğlu'nun üstünü çizdi

Adaylık konusunda ilk gözdelerinden olan İmamoğlu'nun otokratik eğiliminden Akşener'in endişe duyduğunu dile getiren Barış Yarkadaş,"İmamoğlu'nun, eleştirdi diye bir gazete sahibinin annesinin evine zabıta göndermesi hiçbir şekilde kabul edilemez. İmamoğlu'nun elindeki kamu gücünü bu şekilde kullanması korkutucu" dedi.