Kılıçdaroğlu krizi itiraf etti! Ülke bunların eline geçerse ne olur izleyin
Günlerdir bir masada nasıl oturacaklarına karar verilemeyen ‘koltuk krizi’ne ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir itiraf geldi. ‘Koltuk krizi’ni çözemeyen Millet İttifakı’nın kazara iktidar olması halinde, devletin hemen alması gereken kararlarda neler olacağını tahmin etmek çok da zor değil.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında altı muhalefet partisinin üzerinde çalıştığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş İçin Ortak Mutabakat Metni’ ile ilgili yapılacak toplantıya ilişkin ‘oturma krizi’ne yönelik itirafta bulundu.
CHP yandaşı Halt TV’de konuştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş İçin Ortak Mutabakat Metni'ni hazırlayan altı muhalefet partisinin genel başkan yardımcılarının ortak bir açıklama yapacağını söyledi…
Alfabetik sıra önerisi
Şubat ayında bu metnin altına imza atacaklarını belirten Kılıçdaroğlu "Benim şahsi kanaatim; partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. Veya genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar." ifadelerini kullandı. Parlamenter sistemi getirmek için çalışan altı partinin oturma düzeni konusunu tartışması dikkat çekti.