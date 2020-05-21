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Siyaset

Kılıçdaroğlu korsan siyasete 'yeşil ışık' yaktı: İsteyene vermek görevim

FETÖ ve PKK destekçisi Merdan Yanardağ’ın sahibi olduğu karanlık televizyon TELE 1'de canlı yayın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, korsan siyaset çıkışını tekrarlayarak yeni kurulan partilere milletvekili transferine yeşil ışık yaktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:29:00 - 2020-05-21 10:32:21
Kılıçdaroğlu korsan siyasete 'yeşil ışık' yaktı: İsteyene vermek görevim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yandaşı haberleriyle bilinen Tele 1 canlı yayınına konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, son günlerde tartışılan milletvekili transferlerine de değindi.

Kemal Kılıçdaroğlu; korsan siyaset çıkışını tekrarlayarak yeni kurulan partilere milletvekili transferine yeşil ışık yaktı.

Korsan siyasete demokrasi kılıfı

Milletin iradesini hiçe sayarak korsan siyaset peşinde koşan CHP lideri, konuyla ilgili şunları söyledi: "Ben Gelecek Partisinin Genel Başkanıyla da Deva Partisinin Genel Başkanıyla da bu konuları hiç konuşmadım. Sadece sorular üzerine yanıt verdim. Eğer demokrasiye karşı böyle bir kumpas kurulursa bu kumpası çözmek bizim görevimizdir. Bu aynı şekilde İYİ Parti'nin de Saadet Partisinin de Demokrat Partinin de görevidir."

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