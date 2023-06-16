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Siyaset Kılıçdaroğlu koltuğuna göz diken o isme çıkıştı! 'İşine bak!'
Siyaset

Kılıçdaroğlu koltuğuna göz diken o isme çıkıştı! 'İşine bak!'

Yeniakit Publisher
2023-06-16 13:53:00 -
Kılıçdaroğlu koltuğuna göz diken o isme çıkıştı! 'İşine bak!'

28 Mayıs seçim hezimetinin ertesi gününden itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile bir görüşme yaptı. Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na 'Sen kendi işine bak, senin işin İstanbul' dediği öğrenildi.

28 Mayıs seçim hezimetinin ertesi gününden itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile bir görüşme yaptı. Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na 'Sen kendi işine bak, senin işin İstanbul' dediği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün gerçekleştirdikleri görüşmenin detaylarının ayrıntıları gelmeye devam ediyor. Görüşmenin ayrıntılarını aktaran TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, 'Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel Tesisleri'nde önceki gün yapılan toplantı, bir anlamda Kılıçdaroğlu'nun had bildirmesi oldu. CHP'li üst düzey yöneticilerle yaptığım görüşmelerden aldığım izlenim bu.' ifadelerini kullandı.İBB Başkanı İmamoğlu, değişim talebini yineledi. Kılıçdaroğlu da bunun üzerine özetle "Seçim sonuçları, partideki değişimle ilgili bir çalışma yap, önce sen İstanbul'u al. Sen kendi işine bak, senin işin İstanbul, gerisi kolay" dedi.

KILIÇDAROĞLU YEREL SEÇİMLERİ BEKLİYOR

Konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu, kurultay kavgalarına meydan vermeden, gemiyi sağlam limana çıkarmayı hedefliyor. Yerel seçimlerden alınacak sonuçlara göre de ya devam diyecek ya da veliahtını işaret edecek.

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