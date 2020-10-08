  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kılıçdaroğlu, KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan adaylara başarılar diledi
Aktüel

Kılıçdaroğlu, KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan adaylara başarılar diledi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:44:04 -
Kılıçdaroğlu, KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan adaylara başarılar diledi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü yapılacak KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan adaylara başarılar diledi.

Kılıçdaroğlu, pazar günkü seçimler nedeniyle Twitter hesabından paylaşımdan bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 11 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm adaylara başarılar diliyor, seçmen iradesinin sadece KKTC vatandaşlarına ait olduğunu vurgulayarak Kıbrıs Türkü'nün demokrasi kültürünü canı gönülden selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FOX TV 'Baraj'ı geçemiyor! İğrenç sahne… Ahlaksızlığı meşrulaştırdılar
Medya

FOX TV 'Baraj'ı geçemiyor! İğrenç sahne… Ahlaksızlığı meşrulaştırdılar

Ahlaksızlıkları göstermekten vazgeçmeyen FOX TV, bu sefer ‘Baraj’ dizisinde rezalete yer açtı.
Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı
Dünya

Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı

Azerbaycan, stratejik bilgilere sahip üst düzey Ermeni askerlerin cephe hattından kaçarken yakalandığını duyurdu.
Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...
Siyaset

Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN Türk canlı yayınında konuştu: "Ermenistan muhtelif ülkelerden Dağlık Karabağ'a terörist getirdi. ..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay