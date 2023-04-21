Kılıçdaroğlu 'Kimsenin gücü yetmez' demişti! İttifak ortaklarından 'tarikat ve cemaat' açıklaması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortakları TİP ve HDP'ye meydan okuyarak, "Diyanet'i kapatmaya kimsenin gücü yetmez." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamayı Adıyaman'da art arda aldığı vatandaş tepkilerinden sonra kimyasının bozulmasından dolayı mı yaptığı merak edilirken, aynı gün bir açıklama da 20223 Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Genel Başkanı'nı destekleme kararı alan Türkiye Komünist Partisi'nden geldi.

TKP'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, "İktidar olunca ilk işimiz 1 hafta içinde tarikat ve cemaatleri kapatmak olacak" denildi.