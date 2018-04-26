Kılıçdaroğlu kesin emri verdi: Aday olma para topla

CHP’de önceki gün toplanan PM, tüm yetkileri Kemal Kılıçdaroğlu’na vererek tek adamlığını onayladı. Kılıçdaroğlu ve parti kurmayları belediye başkanlarına “Siz milletvekili adayı olmayın 24 Haziran için para toplayın” talimatı verdi. Bu talimat üzerine CHP’li belediyeler kamunun parasını kirli ittifaka aktaracak. Millete hizmet için verilen paralar mitinglerde harcanacak. Toplantıda il ve ilçe başkanlarının ise aday olmasına yeşil ışık yakıldı. Kılıçdaroğlu’nun parti tüzüğünde istediği maddeler için önerge veren il başkanlarına milletvekilliği yolu açıldı.

AYAKLANMA ÇIKAR

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı PM toplantısında aday ismi konuşulmadı ama bütün yetkiler CHP lideri Kılıçdaroğlu’na verildi. CHP’nin tek milletvekili çıkarmadığı illerde de ön seçim yapılmayacak. Kılıçdaroğlu’nun listeyi oluştururken farklı sesler çıkaracak isimlerin üzerini çizeceği konuşuluyor. Yetkinin Kılıçdaroğlu’na verilmesiyle birlikte gözler ön seçimde ilk sıraları alıp milletvekili olan isimlere çevrildi. Kılıçdaroğlu’na muhalefet etmelerine rağmen ön seçimle gelen isimlerin Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının belirlenmesiyle birlikte harekete geçeceği konuşuluyor. 15 milletvekilinin istifası ardından aykırı tek açıklamayı yapan İlhan Cihaner'le hareket eden Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke gibi ‘Gelecek için biz’ oluşumunun nasıl tavır alacağı ise iki gün içerisinde belli olacak.

HİZMET PARASI PARTİYE

MYK ve PM toplantısında, CHP’li belediye başkanlarının milletvekili adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan onay çıkmadı. Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinde finans için belediye başkanlarına ihtiyaç duyulduğu söyledi. Belediye başkanlarından kamu parasını ve çeşitli şekilde elde edilen gelirleri seçim çalışmaları için partiye aktarmaları istendi. Belediyeler halka hizmet yerine paraları CHP’nin mitinglerinde harcayacak.

11 BİN LİRA İSTEDİLER

Akşam'ın haberine göre, Kurultayda tüzüğe bazı maddeler eklenmesi için önerge veren il başkanlarının milletvekili adayı yapılması sözüyle hareket ettiği konuşuluyordu. PM toplantısında da aday olmak isteyen il ve ilçe başkanı 11 bin lira yatırmak koşuluyla aday adayı olabilecek. Kimin aday olacağına ise örgüt değil Kılıçdaroğlu karar verecek.

15 VEKİL VERDİ ELİ BOŞ KALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İP Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Merkezi’nde dün bir araya geldi. 15 vekilini göndererek hülle ittifakı yapan Kılıçdaroğlu’nun Akşener’le yaptığı çatı adaylık görüşmesinden ise sonuç çıkmadı. Kulislerde Akşener’i çatı adaylığa ikna etmeye çalıştığı konuşulan Kılıçdaroğlu’nun, Akşener’in “Aday olacağım” açıklamasıyla eli boş kaldı.