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Kılıçdaroğlu kendi silahıyla vuruldu! CHP'liler adayı beğenmedi, Ankara'ya yürüyüş başlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'de, tüm tepkilere rağmen Tunceli Nazimiye'den köylüsü olan Ali Kılıç'ı aday göstermesine tepki gösteren ilçe teşkilatı istifa etmişti. CHP teşkilatı, Kılıçdaroğlu'nu protesto etmek maksadıyla Ankara'ya doğru yürümeye başladı.

08 Şubat 2019 Cuma 15:17
Kılıçdaroğlu kendi silahıyla vuruldu! CHP'liler adayı beğenmedi, Ankara'ya yürüyüş başlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan, CHP yönetimine tepki göstererek, ilçe yönetim kuruluyla istifa ettiklerini açıkladı. CHP Maltepe İlçe Teşkilatı, açıklamadan sonra Genel Merkez'i protesto etmek amacıyla Ankara'ya doğru yürüyüş başlattı. Haberler.com'dan Murathan Aslan'ın haberine göre yaklaşık 200 partili, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tüm ikna çabalarına rağmen yürüyüşüne devam ediyor ve şu an Dragos'u geçmiş durumdalar.

Sözde adalet yürüyüşü yapmıştı

Hatırlanacağı gibi Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a sözde adalet yürüyüşü düzenlemişti. Böylece Kılıçdaroğlu kendi silahı ile vuruldu.

Maltepe'de seçmenin tepkisi büyürken aynı kriz Kadıköy'de ve var. Parti tabanı HDP ve PKK yanlısı tweetler atan Şerdil Dara Odabaşı'nın aday gösterilmesinden son derece rahatsız ve Kadıköy'de de Ankara'ya yürüyüş hazırlıkları var.

Ali Kılıç partiyi karıştırdı

CHP PM'den sonra istifa krizi bitmiyor. En son CHP Maltepe İlçe Teşkilatı istifa kararını açıkladı. Kararı açıklayan ilçe teşkilatı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun köylüsü olan Ali Kılıç'ı aday göstermesine tepki göstererek Ankara'ya yürüme kararı aldı.

Maltepe merkezinde bir araya gelen CHP'liler yürüyüş öncesinde açıklama yaptı. CHP'liler adına açıklamayı CHP İstanbul eski İl Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu yaptı. Birilerinin adaylığı için açıklama yapmadıklarını anlatan Otlu, "Belediye kimin yönettiği değil, hangi ilkelerle yönetildiği önemlidir" dedi. "Yerel yönetim aday belirleme sürecinde topluma verilen mesajın doğru olmadığını düşünüyoruz" diyen Otlu, Ali Kılıç'ın tekrar aday gösterilmesine tepki gösterdi.

Otlu, "Genel Başkanı'na sahtekar, düzen diyen boğazına çıngırak takmakla tehdit eden AK Parti'li bakan sevgi dolu bakışlar ile gururlu fotoğraf paylaşan, kendilerinin ve ailelerinin servetini açıklamayanlar aday yapılabiliyorsa bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Belediye başkanlıkları hemşehri, eş, dost ekip arkadaşı, manevi oğlu gibi altı boş, lümpen davranışlar ile belirlenemez" diye konuştu.

İstifa etmişlerdi

Maltepe sokaklarında büyüyen, okuyan, aile kuran ve çocuğunu büyüten birisi olarak, CHP'nin kurucu ilkelerinden aldığı güvenle görevini yapmaya çalıştığını vurgulayan Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan, şunları kaydetti:

"Örgütümüz hassasiyet ve taleplerinin aday belirleme sürecinde göz ardı edildiği, son ana kadar yönetim kurulu olarak aday belirleme konusunda yetkili kurullarımıza yapılan tüm uyarılarımıza rağmen tepkisiz kalındığı tarafımızca gözlemlendiğinden yerel seçim çalışmaları için gerekli olan motivasyonu sağlayamayacağımız konusunda yönetim kurulumuz ile mutabakata varmış bulunmaktayız. Bizler için bulunduğumuz makamların, mevkilerin, koltukların önemi yoktur. Önemli olan ilkelerimize, ideallerimize yakışır şekilde davranmaktır. Yaptığımız değerlendirme sonucunda, karar alma süreçlerinde yaşadığımız sıkıntılar ve hissettiğimiz güvensizlik neticesinde süreç bizleri yönetim kurulumla birlikte istifa etme kararını alma noktasına getirmiştir. Yönetim kurulumla birlikte istifa etmiş bulunmaktayız."

Yürüyüşten görüntüler:

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 15:17
  1. İstanbul
  2. Cumhuriyet Halk Partisi
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP Parti Meclisi
  5. Kılıçdaroğlu
  6. Engin Özkan
  7. Ali Kılıç
  8. Maltepe
  9. Merkez
  10. Ankara
  11. Kuran
  12. CHP

YORUM YAZ

  • Turan Turan 4 dk önce
    Aferim..ayağınıza taş değmesin..sokma akıllı müdürün Işi zor.. deniz baykalin tırnağı olamaz..
  • uyanın chp lileruyanın chp liler33 dk önce
    chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır

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