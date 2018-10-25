Kılıçdaroğlu kaybetmede kararlı!.. İstanbul adayı bakın kim!

Yerel seçimlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kafasında Konya Milletvekili Abdüllatif Şener olduğu iddia edildi.

İddianın sahibi Habertürk yazarı Sevilay Yılman, köşesinde şunları yazdı:

Cumhuriyet Halk Partisi dünkü PM (Parti Meclisi) sonrası yerel seçimler için resmen start verdi.

Çoğunluğu CHP’de olmayan Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’daki toplam 105 belediyenin adayları belirlendi ve bunlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Ben paylaşılmayanları ve en çok merak edilen il ve ilçelerin adaylarını aktaracağım sizlere bugün…

Daha önce yazmıştım… CHP, adayların belirlenmesinde etkili olacak anketleri bugün başlatıyor.

(...) Mesela en çok merak edilen il İstanbul.

Her ne kadar son günlerde Muharrem İnce’nin, “Önseçim olursa ben de İstanbul’a adayım” ifadelerinden dolayı adı dolaşımda olsa da ben şundan eminim, İstanbul adayı kesinlikle İnce olmayacak.

Çünkü genel merkez önseçim yapılmaması konusunda kararlı.

Hal böyle olunca da, zaten bunu ön şart olarak koyan İnce’nin aday olması söz konusu olamıyor.

Bu arada bir noktanın altını da çizeyim kalın kalın…

Dün PM sonrası Kemal Bey’e çok yakın bir kaynağımla görüştüğümde CHP Genel Başkanı’nın, İstanbul adayı hususunda çok titiz davrandığı ve kafasında da bu dev metropolü alabileceğini düşündüğü ismin belli olduğunu ifade etti.

İşte bu isim, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener…

Kılıçdaroğlu’nun daha önce Şener’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday göstermek istediği bilinen bir durum zaten. O nedenle açıkçası çok şaşırmadım İstanbul için bu isim üzerinde yoğunlaşmasına.

Çünkü Şener, CHP'lilerin yanı sıra muhafazakarların ve Kürtlerin de oyunu alabileceği bir isim olarak değerlendiriliyor. (...)