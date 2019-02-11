Kılıçdaroğlu, Kartal'daki faciaya 'Fransız' kaldı! Kartal'da yaşanan çökme faciası sonrası başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok siyasetçi vatandaşlara destek olmak için bölgeye giderken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olaya uzak kalması ise dikkat çekti.

İstanbul'un Kartal ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi. Dayanışma vardı Enkaz çalışmaları sırasında olay yerini birçok siyasetçi ziyaret etti. Ziyaretlerde bölgedeki vatandaşlarla dayanışma içerisinde hareket edildi.

İmamoğlu da gitti Enkazda hayatını kaybedenler için cenaze törenlerine de katılan birçok isim arasında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da vardı. Ancak olay yerinin gerçekleştiği Kartal'da CHP'li belediye olmasına rağmen CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu, olay yerine gitmedi.

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