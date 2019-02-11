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Kılıçdaroğlu, Kartal'daki faciaya 'Fransız' kaldı!

Kartal'da yaşanan çökme faciası sonrası başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok siyasetçi vatandaşlara destek olmak için bölgeye giderken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olaya uzak kalması ise dikkat çekti.

11 Şubat 2019 Pazartesi 08:44
Kılıçdaroğlu, Kartal'daki faciaya 'Fransız' kaldı!

İstanbul'un Kartal ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi.

Dayanışma vardı

Enkaz çalışmaları sırasında olay yerini birçok siyasetçi ziyaret etti. Ziyaretlerde bölgedeki vatandaşlarla dayanışma içerisinde hareket edildi.


İmamoğlu da gitti

Enkazda hayatını kaybedenler için cenaze törenlerine de katılan birçok isim arasında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da vardı. Ancak olay yerinin gerçekleştiği Kartal'da CHP'li belediye olmasına rağmen CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu, olay yerine gitmedi.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 08:44
  1. Kartal ilçesi
  2. İstanbul
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. bina
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  6. Kemal Kılıçdaroğlu
  7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  8. CHP

YORUM YAZ

  • ihsanihsan22 dk önce
    hadi kılıçtaroğlu meşgul ya belediye başkanı nerde
  • FarukFaruk26 dk önce
    Gitmemesi normal. Ne diyecekti? "Bizim çocuklar bir halt etmiş. Siz de, sifonu çekin mi?"
  • AbdrhmanAbdrhman41 dk önce
    Mundaroglunun işine gelmedi. Belediye chpkk nın belediyesl
  • Selim UÇARSelim UÇAR43 dk önce
    karıştırmayın oraları ucu chp dayanır filan
  • yusuf toygunyusuf toygun45 dk önce
    üç beş tane oy kapmak için sinsi ve riyakar bir yüz ifadesiyle orda bulunmasından hiç bulunmaması dala samimi olmuş. oraya gidenlerde bina yıkıldıktan sonra değil, yapılırken gitselerdi keşke...chp düşmanı biri olarak bunu böyle görüyorum...

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