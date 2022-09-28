Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu görüşmesi! "Hafta sonu birtakım açıklamalar yapılacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Merkez binasında Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

6'lı masa toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

Hafta sonu açıklama yapacaklarmış!

Temel Karamollaoğlu, ziyaretin ardından kısa bir açıklamada bulundu. "Kılıçdaroğlu ile çok geniş ve güzel bir sohbette bulunduk. Birçok konu gündemimize geldi." diyen Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ev sahipliğinde gerçekleşecek ikinci görüşmeye işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

İnşallah bu hafta sonunda kendisinin ev sahipliğinde oturarak bu konuları karara bağlayacağız. O zaman birtakım açıklamalar yapılacak. Şimdilik bu kadarla yetiniyorum ben.

Kemal Kılıçdaroğlu da şunları söyledi:

Genel Başkana gündeme dair bilgiler verdim. Düşünceleri karşılıklı paylaştık. Yorumlarımız oldu, son derece keyifli ve verimli bir görüşme oldu. Genel Başkana ev sahipliği için çok teşekkür ederim.