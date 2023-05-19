Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu, Akşener, Davutoğlu ve diğerleri... Millet İttifakı'nın tamamının HÜDA PAR ile görüştüğü ortaya çıktı!

Muhaliflerin, hdp-pkk'lıların ve Kemal Kılıçdaroğlu ‘domuz bağcı’ diyerek saldırdığı HÜDA PAR’ın Genel Başkan Vekili İshak Sağlam’ın Yenikapı'da Büyük Kudüs Mitingi'nde yanında olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu, davutoğlu, demokrat parti lidieri gültekin uysal ve Saadet Partisi lideri karamollaoğlu'nun da aynı mekanda HÜDA PAR lideriyle bir arada olduğu görüldü. Ayrıca CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun da HÜDA PAR istanbul teşkilatını kahve içmeye davet ettiği ortaya çıktı. Ali Babacan'ın lideri olduğu DEVA partisinin de HÜDA PAR ile bayramlaşma merasimi düzenlediği ortaya çıktı.

Yenikapı'da Büyük Kudüs Mitingi:

Hüda-Par Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu aynı safta! Diğer isimler CHP’li Ekrem İmamoğlu ve Saadetli Karamollaoğlu..

Erbakan hocayı anma etkinliği

En ön sırada oturanlar Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masa liderleri ve HÜDA-PAR Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu,

ÖNE ÇIKAN VİDEO

O gün HÜDA-PAR başkanı ile aynı sırada oturup, alkışlayanlar, bugün Hüda-Par'ı "domuz bağcı" diye yaftalıyor!

Daha düne kadar Hüda-Par'ı tüm organizasyonlarına davet ediyorlar

Makamlarında karşılayıp ağırlıyorlardı.

Şimdi Ak PArti ile ittifak yapınca adamlara domuz bağcı demeye başladılar

En düşündürücü olan ise Saadet'in buna sessiz kalması!

Vicdanlarını 10 milletvekiline satmışlar!

Mart 2021..

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hüda-Par heyetini kapıda karşılayıp makamında ağırladı..

Şimdi Hüda-Par için "domuz bağcılar " diyor!

Nisan 2018

Hüda-Par heyeti İYİ Parti Genel Merkezinde ağırlandı..

Şimdi Hüda-Par için "domuz bağcılar " diyorlar!



Hüda-Par & Saadet Partisi görüşmesi..

Hüda-Par millet ittifakına katılmayınca "domuz bağcı" diye yaftalanıyor..

2019 Hüda-Par & Gelecek Partisi görüşmesi..

Hüda-Par & Gelecek Partisi zoom bayramlaşması..

Hüda-Par millet ittifakına katılmayınca "kadın düşmanı" diye yaftalanıyor..

Not: DEVA partisinden görüşenler kadın yöneticiler!