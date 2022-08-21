Kılıçdaroğlu, kadınların örgütlenmesini istedi

CHP’yi ziyaret eden kadın adayları destekleme derneği "daha çok kadın milletvekili" istedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kadınlara örgütlenme çağrısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Adayları Destekleme Derneği Yönetim Kurulunu Kılıçdaroğlu ile buluşturdu. O buluşmada Kılıçdaroğlu, ev kadınlarına ve çiftçi kadınlara özellikle yoğunlaşmak gerektiğini söyledi. Kadın istihdamının artması için teşvik verileceğini de kaydetti.

Heyet adına konuşan Dernek Başkanı Nuray Karaoğlu, cumhuriyet tarihi boyunca hiç kadın milletvekili çıkarmayan 20 ile yoğunlaşılmasını istedi. Bu sözler üzerine Kılıçdaroğlu "Bu illerin bazılarında CHP’nin hiç milletvekili yok." dedi ve ekledi. Kılıçdaroğlu kadın üyelerden aidat almaya son verdiklerini de söyledi ve "Biz örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldırmaya çalışıyoruz” dedi.