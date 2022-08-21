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Siyaset Kılıçdaroğlu, kadınların örgütlenmesini istedi
Siyaset

Kılıçdaroğlu, kadınların örgütlenmesini istedi

PKK'nın meclisteki sözcüleri HDP ile iş birliği içinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'kadınları örgütleyin' mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 08:09:00 -
Kılıçdaroğlu, kadınların örgütlenmesini istedi

CHP’yi ziyaret eden kadın adayları destekleme derneği "daha çok kadın milletvekili" istedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kadınlara örgütlenme çağrısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Adayları Destekleme Derneği Yönetim Kurulunu Kılıçdaroğlu ile buluşturdu. O buluşmada Kılıçdaroğlu, ev kadınlarına ve çiftçi kadınlara özellikle yoğunlaşmak gerektiğini söyledi. Kadın istihdamının artması için teşvik verileceğini de kaydetti.

Heyet adına konuşan Dernek Başkanı Nuray Karaoğlu, cumhuriyet tarihi boyunca hiç kadın milletvekili çıkarmayan 20 ile yoğunlaşılmasını istedi. Bu sözler üzerine Kılıçdaroğlu "Bu illerin bazılarında CHP’nin hiç milletvekili yok." dedi ve ekledi. Kılıçdaroğlu kadın üyelerden aidat almaya son verdiklerini de söyledi ve "Biz örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldırmaya çalışıyoruz” dedi.

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Yorumlar

Abdullah Murat

Müslüman (Teslim olmuş): Allahın kadın ve erkek için beğendiği fıtrata hükümlerini hiçbir beşeri ve hükümlerini eş veya üstün tutmayarak onu gerektiği gibi büyüklemiş ona boyun eğmiş onun sınırlarını gözeten namazı kılan zekatı veren dinde kardeş olmuş ve dostluğa girmiş elinden ve dilinden emin sıfatını almış kimsedir.

Suphi demirci

Örgütlerle arası iyi diye düşünüyorum ve tecrübe sahibi olmuştur, şimdi sıra kadınları örgütlemeye geldi..Hdpkk ve fetö örgütlenmenin kitabını yazmış! gereken desteği kendilerine iyi verirler :)) millet görüyor gizli saklı yok devleti yok sayan bizim zavallı ana muhalefet.
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