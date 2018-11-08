Kılıçdaroğlu İstanbul’da 3 ilçeye aday bulamadı!

CHP’de yerel seçim aday adaylığı başvurularında İstanbul’un ilçelerinde büyük kriz patlak verdi. Partililerin kendilerinin bile kazanma umudunun ‘sıfır’ olduğu ilçeler ise Esenler, Sultanbeyli ve Arnavutköy. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Gürsel Tekin’in geçtiğimiz günlerde bir açıklamasında “Gürsel Tekin’i test etmek istiyorsanız Bağcılar’a, Esenler’e, Sultanbeyli’ye, Esenyurt’a soracaksınız. CHP’nin en az oy aldığı yerlerde, vatandaşların derdine derman olmak istiyoruz” demişti.

Üye ücretleri partiden

Sultanbeyli, Esenler, Bağcılar, Arnavutköy ve Sultangazi’de bir tane bile aday aday başvurusu olmayınca süre bir hafta daha uzatıldı. Aday adaylık için belirlenen 7 bin 500 liralık başvuru paralarının boşa gitmemesini isteyen çok sayıda partili bu ilçelere rağbet göstermedi. Bir haftalık süre içinde de başvuru yapılmadı.

Sıkıntı sadece başkan adaylarında yaşanmıyor. CHP’nin bu ilçelerde seçime girebilmesi için ortalama 35-37 arasında meclis üyesi adayı göstermesi gerekiyor. Bağcılar, Esenler, Arnavutköy’de 3 ila 6 kişinin meclis üyeliği için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Bu ilçelerde de başvuru yapanların ilk sıralara girmek için bir birleriyle mücadele içinde oldukları öğrenildi. CHP’nin buralarda seçime girmek için oluşturulacak meclis üyesi adayların parası parti tarafından yatırılacak.

Herkes garanti listeye koştu

Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Maltepe’de ortalama 12-20 arasında aday adayı, meclis üyeliği için ise 200’ü aşkın başvuru var. Küçükçekmece’de 20’ye yakın aday adayı başvuru yaparken Eyüp’te 10, Beykoz’da 5, Üsküdar’da 8 aday adayı mücadele verecek.

İki ilçede tek adamlık başvurusu

CHP’nin iktidarda olduğu Büyükçekmece ve Beylikdüzü’nde yaşananlar adeta partiyi karıştıracak cinsten. Buradaki mevcut belediye başkanları Hasan Akgün ile Ekrem İmamoğlu dışında adaylık başvurusunun yapılmaması parti üyelerinin tepkisini çekti. Hem Akgün hem de İmamoğlu’nun “Genel Başkan bizimle devam edecek” iddiasında bulunarak başvuruların önüne geçtikleri ileri sürüldü. İki başkan başvuru yapacak isimleri yapmaması için ikna etti.

Akşam