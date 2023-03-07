‘Kılıçdaroğlu’ ismi FETÖ’cü Hakan Şükür’ü coşturdu
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in “manevi oğullarından” firari Hakan Şükür, altılı masanın tekrar bir araya girerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmesine çok sevindi.
Zehir zemberek sözlerle masadan kalkan ancak geri vites yaparak tekrar masaya dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt dışındaki firari FETÖ’cüleri çok sevindirdi.
Bunlardan biri olan Hakan Şükür, Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün akşamki adaylık açıklamasına ilişkin fotoğrafı paylaşarak, “Bülüşürsek tok oluruz, Bölünürsek yok oluruz (Yunus Emre) Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim Sofrasına. İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırdedilmeyeceği 85 milyon insanımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn @kilicdarogluk Hayırlı ve yolunuz açık olsun” diye yazdı.
Hakan Şükür’ün “Halil İbrahim Sofrası”na vurgu yapması, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının da birFETÖ projesi olduğu yönündeki şüpheleri artırdı.