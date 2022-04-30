Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu bakın niçin azarlamış

Mahmut Övür, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kavganın geldiği boyutu gözler önüne serdi. Sabah gazetesindeki "Otel odasında İmamoğlu ile gergin anlar" başlıklı yazısında, "Dün normalde saat 10.00'da İstanbul CHP İl'in bir toplantısı vardı. Kılıçdaroğlu, saat 09.00'da kaldığı lüks otelin odasına İmamoğlu'nu çağırdı ve izlenimlere göre 1 saat 5 dakika süren gergin bir görüşme yaptı. Gerginlik de İmamoğlu'nun gelirken ve çıkarken yüzünden okunuyordu" ifadelerini kullanan Övür, "Şimdi herkes o toplantı sonrası İmamoğlu'nun ne tepki vereceğini bekliyor. Karadeniz gezisinin seyri, bu açıdan bir işaret olacak" dedi. İşte o yazı:

"Önce İmamoğlu herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı: "Ekrem İmamoğlu burada kendini taca ya da auta atmıyor."

Birileri farklı yorumlasa da sözün hedefindeki kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu ve ilk cevap da ondan geldi:

"Ya bana katılın ya da önümden çekilin."

Onun da kimi kastettiği çok açıktı: İmamoğlu ve parti içindeki Ekremciler... Parti içi derken de öyle sıradan partililer değil, bizzat yardımcıları, milletvekilleri ve Parti Meclisi içindeki "Kılıçdaroğlu kazanamaz" diyenler.

İmamoğlu paraları akıttıkça o sayılar giderek artıyor. Rüzgâra göre yön değiştirenlerin sayısı da hiç az değil. Grup ve MYK'dan Engin Özkoç ve Veli Ağbaba gibi birkaç isimden başka Kılıçdaroğlu'nun çevresinde kimse yok. Parti içinde adı "Çakma Pavarotti"ye çıkan Özgür Özel ise açık açık "Adayımız genel başkan" diyemediği gibi açık açık genel başkanlık peşinde koşuyor.

Kılıçdaroğlu'nu asıl çılgına döndüren bu tablo... Kendi eliyle Beylikdüzü'nden çıkarıp aday yaptığı kişi şimdi onun önüne çıkıyor. Bu yüzden sertleşti ve sadece iktidara karşı değil, parti içine yönelik de "kavgayı" yükselteceğinin işaretini verdi. İlk kavga edeceği kişi de İmamoğlu... Onun ilk adımını da dün attı. Dün normalde saat 10.00'da İstanbul CHP İl'in bir toplantısı vardı. Kılıçdaroğlu, saat 09.00'da kaldığı lüks otelin odasına İmamoğlu'nu çağırdı ve izlenimlere göre 1 saat 5 dakika süren gergin bir görüşme yaptı. Gerginlik de İmamoğlu'nun gelirken ve çıkarken yüzünden okunuyordu.

Şimdi herkes o toplantı sonrası İmamoğlu'nun ne tepki vereceğini bekliyor. Karadeniz gezisinin seyri, bu açıdan bir işaret olacak."