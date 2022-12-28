Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na böyle rest çekti! Yüzüne karşı söyledi: Bizim adayımız değilsin

Saraçhane şovu sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Ankara'da "hizaya çekilen" Ekrem İmamoğlu, geçen haftaki grup toplantısındaki yerini aldı. İmamoğlu ile birlikte salona giren Kılıçdaroğlu deyim yerindeyse adaylığını ilan eden ifadeler kullandı. "Herkes Bay Kemal'i dinlesin." dedi.

Grup toplantısı öncesi 30 dakika içinde biten toplantının şifresi çözüldü. Takvim'in haberine göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Akşener'in gazladığı İmamoğlu ile yüz yüze görüştü.

"CHP'nin adayı sen olmayacaksın" dedikten sonra da ortamı biraz yumuşatmayı düşündü.

İlginç bir teklif götürdü: "Sabret! İleride belki CHP Genel Başkanlığı'nı düşünebilirsin!" İşte bu sözlerden sonra İmamoğlu'nun yüzü düştü! Toplantıda zorla güldü! Sürekli parmaklarını oynatması da yaşadığı stresin ürünüydü!

FONDAŞ MEDYA RAHATSIZ OLDU: SAKSI OLSUN DİYE Mİ ÇAĞIRDIN?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık geriliminde geçen hafta yeni bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu CHP Grup Toplantısı'na davet etti. İkili toplantı öncesi görüştü, salona birlikte girdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun adaylığının önünü net şekilde kapatırken, kendi adaylığını ilan edercesine ifadeler kullandı. İmamoğlu'nun fonladığı medyada yer alan Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın, İmamoğlu'nun bu toplantıda konuşturulmamasına imalı bir tweet ile tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından bir paylaşım yapan Gazeteci Soner Yalçın, "Kılıçdaroğlu, siyasi yasak getirmek istenen İmamoğlu'nu neden kürsüye davet etmedi? İstanbul'dan saksı olması için mi çağırdı?" dedi.