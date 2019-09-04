Kılıçdaroğlu: İmamoğlu Yasin'i gayet güzel okudu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı. CHP lideri, konuşmasının başında 31 Mart ve yenilenen 23 Haziran seçim stratejilerini değerlendirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Dindar vatandaşlarımızın da eleştirileri vardı. Sayın İmamoğlu'nun türbeleri ziyaret etmesi hepimizin yaşamında olan şeyler. Ekrem Bey, Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yaparken de aynı şeyleri yapıyordu. Kendisi Yasin'i gayet güzel de okudu. Kur'an okumasını biliyordu. CHP'ye yönelik algıları büyük ölçüde kırdık. Aramızda samimi bir bağ oluşturdu. Daha önce Erdoğan'ın 'CHP buralara giremez' dediği bütün alanlara girdik." ifadeleriyle dikkat çekti.