Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı! Açık açık 'Genel Başkanlık' için...

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün Ankara'da bir araya gelip kritik bir görüşme yaptı.

Ankara’da bulunan Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nden görüşmeye dair bilgiler gelmeye başladı.

Görüşmede İmamoğlu’nun seçimin ertesi günü kamuoyuna verdiği “değişim” talebini yinelediği ancak bu değişimin talebinin herhangi bir kişinin gidip yerine başka bir kişinin gelmesi ile ilgili bir talep değil, topyekûn muhalefetin yeniden inşa edilmesiyle ilgili bir talep olduğu belirtildi.

KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NA AÇIK AÇIK SORDU: GENEL BAŞKANLIĞI İSTİYOR MUSUN?

Ayrıca yine görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir bilgi aktarıldı.

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na "Genel başkan olmak istiyor musun?" diye sordu.

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İmamoğlu’nun da “Ben her türlü göreve hazırım. Mesele genel başkanlık da değil. Mesele aslında bu değişimin yapılması” dediği öğrenildi.

Toplantı sonrasında ise İmamoğlu’nun “Her şey güzel olacak” ifadesinin arkasında ise bütün bunların konuşulduğu, gelinen noktanın ise oldukça pozitif olduğu belirtiliyor.